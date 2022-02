L’avís per una falsa fuita de gas ha provocat que aquest dijous a la tarda evacuessin un bloc la carretera de Vic de Sant Fruitós de Bages. El bombers han rebut l’alerta per la pudor de gas cap a les tres del migdia. Davant les sospites que hi podia haver una fuita i mentre no s’esbrinava quin era l’origen de l’olor que hi havia a la zona, s’ha evacuat un bloc d’habitatges d’on provenia l’olor. Finalment, però, tot ha quedat en un ensurt ja que l’origen es trobava en la fuita de carburant d’una moto antiga que hi havia en un garatge i s’ha avisat el propietari perquè ho solventés.