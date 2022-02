Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir l’home que va agredir sexualment una veïna de Figueres de 95 anys el passat 21 de gener. Segons va avançar la periodista Anna Punsí, els investigadors van arrestar l’individu aquest dijous a la tarda.

El detingut és un veí de l'Escala, d'origen gambià i de 31 anys, a qui es va identificar a Sant Pere Pescador i posteriorment, es va arrestar a Figueres.

És el primer sospitós que els agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de Girona buscaven com a suposat autor dels fets. L’individu va reconèixer ahir que havia accedit a la casa per la finestra, davant de la policia quan el van detenir. Com a detingut però no va voler declarar de forma formal a comissaria.

L'arrestat, que fins ara no comptava amb antecedents, ha passat la nit a la comissaria dels Mossos de Figueres. El jutjat d'instrucció número 6 de Figueres ha ordenat la presó provisional comunicada i sense fiança per a ell.

Els fets van succeir el 21 de gener al pis de la víctima del carrer Fages Climent de Figueres. L’home, que anava encaputxat, va entrar per la finestra de la casa de la víctima i la va atacar sexualment de forma brutal. Posteriorment, la mateixa víctima que viu sola en aquest pis va alertar els efectius d'emergència amb la "medalla" del servei de teleassistència que porta.

La dona va haver de ser operada a l'hospital de Figueres perquè estava ferida de gravetat i fa pocs dies, que es troba ingressada en un centre sociosanitari de la ciutat, com informa l'agència EFE.

Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal van encarregar-se de la violació de la dona de 95 anys i des de l'inici van obtenir testimonis que conduïen cap a l'arrestat. Que finalment, ahir va ser detingut.