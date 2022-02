Els investigats pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera del 2019 no s'han presentat davant del jutge, entre ells, hi havia set bagencs segons ha pogut saber Regió7. En total, el jutjat d'instrucció 4 de Figueres havia citat 15 persones, algunes de les quals per sisena vegada, en la macrocausa que suma uns 200 investigats. Sis d'ells han acudit als jutjats de forma simbòlica per participar en una concentració organitzada per les entitats independentistes, però no han entrat. El portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, diu que s'exposen a ser detinguts en les pròximes setmanes i que serà aleshores quan el nou jutge que instrueix el cas haurà de decidir si ho porta a judici o ho arxiva. A més, han tornat a reclamar que s'arxivi la causa.

El procediment es remunta a dos anys enrere. Concretament, el mes de novembre del 2019. Des d'aleshores, hi ha hagut un degoteig de citacions per als 200 investigats que aglutina la causa. "Després de sis mesos d'aparent paràlisi, semblava que la cosa havia d'evolucionar cap a un lògic arxiu, però han tornat a citar 15 persones, les últimes pendents de la causa", explica Majoral. Es tracta de persones procedents de Manresa; Navarcles; Montmelús; Sant Pere de Riudebitlles; d'Amposta; Caldes de Malavella; Campdevànol; l'Escala i Valls. Sis d'ells han acudit als jutjats, però ho han fet de manera simbòlica perquè cap ha entrat, malgrat la citació judicial. A l'exterior, els esperaven desenes de persones amb pancartes i banderes independentistes per donar-los suport. Una de les manresanes diu que va ser "una protesta pacífica" Una d'elles Ivet Valdeolivas, de Manresa, ha explicat que ells ha estat citada en quatre ocasions i que ha optat sempre per desobeir. "Des del primer moment, teníem clar que per fer un tall defensant els drets fonamentals com és dret de protesta i més un protesta pacífica, l'estat espanyol no ens podia recriminar aquesta protesta", ha insistit. El portaveu d'Alerta Solidària, però, ha admès que ara s'enfronten a ser detinguts. "Un cop siguin arrestats, podem preveure que el nou jutge que porta el cas procedeixi a tancar la causa, perquè és l'únic element que queda pendent. Llavors podrà decidir que es vagi a judici, però caldrà veure si s'ha d'obrir una causa penal contra aquestes 200 persones i només contra alguna d'elles", remarca Majoral. "El més normal, però, seria que tanqués immediatament la causa, sense ni tant sols detenir-les, perquè no hi ha acusacions concretes", afirma Majoral. De no fer-ho, afegeix, serà "per insistir en el càstig i la repressió i estendre el missatge de la por entre l'independentisme". Majoral, a més, diu que no poden "permetre" que s'estengui aquesta "por" i que això només les ha "d'esperonar a continuar endavant". Gairebé 400 investigats per les protestes de la tardor del 2019 Segons Alerta Solidària, pels talls en diferents punts de Catalunya de la tardor del 2019, hi ha 381 persones investigades i 14 més estan en crida i cerca per desobeir citacions judicials. D'aquestes, 200 ho són pel tall de la frontera.