Els sis detinguts, aquesta setmana, per un presumpte delicte contra la salut pública a Castellbell i el Vilar, ja estan en llibertat. El jutge en funcions de guàrdia de Manresa ha deixat en llibertat els tres adults, dos homes i una dona, que van ser detinguts dimarts al municipi bagenc pels Mossos d'Esquadra. En la mateixa operació també es van detenir tres menors d'edat que la fiscalia de menors va deixar en llibertat dimecres, després que els Mossos d'Esquadra fessin una entrada i escorcoll a la casa, situada a la zona nord del Borràs de Castellbell, en poder associar l'elevat consum elèctric de la casa amb talls intermitents de llum a la zona. A la casa hi van trobar dues armes de foc, almenys una de les quals era legal, una plantació amb 150 plantes de marihuana en fase de creixement, i a més els veïns de la casa també havien llençat embolcalls de cocaïna per la finestra.