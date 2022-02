Una jutge de Martorell ha deixat en llibertat la dona detinguda per la Policia Nacional, en aquest municipi, per suposadament assetjar a les xarxes socials durant vuit mesos i amenaçar de mort l'actriu Candela Penal i el seu fill, en una causa que ara ha quedat en mans d'un jutjat de Madrid.

Segons ha informat aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la titular del jutjat d'instrucció 1 de Martorell va acordar deixar en llibertat la detinguda, en una causa oberta per amenaces i assetjament.

Després de resoldre sobre la situació personal de la detinguda, un cop havia rebut l'atestat policial, la jutge de Martorell es va inhibir i el cas ha quedat ara en mans del jutjat d'instrucció número 14 de Madrid, segons el TSJC.

La detinguda, una dona de 22 anys d'edat, va crear més de 20 perfils falsos amb l'única intenció d'assetjar i amenaçar la coneguda actriu mitjançant milers de missatges amenaçadors, alguns d'ells de mort, que després fins i tot es van fer extensius al fill de Candela Peña, de 10 anys d'edat.

Segons la Policia Nacional, en aquests missatges l'arrestada va expressar la seva "admiració/decepció" i "amor/odi" de forma indistinta cap a l'actriu, qui va viure una situació encara més angoixant quan els missatges amenaçadors es van ampliar al seu fill, arribant la dona a publicar una foto del menor amb el missatge "Et juro que el mato".

La recerca es va iniciar després de la denúncia interposada per l'actriu, on manifestava ser víctima d'un incessant assetjament i amenaces greus de mort, tant contra ella com contra el seu fill, a través de les xarxes socials.

En la seva denúncia, Candela Peña va aportar més de 40 pàgines amb captures de pantalla de centenars de publicacions i missatges rebuts al seu compte d'una xarxa social de la qual n'és usuària.

En ells, la presumpta autora assetjava la seva víctima amb missatges que li generaven angoixa i preocupació, no només pel seu contingut, sinó per la por a patir algun tipus de dany personal.

La incessant escalada de fustigació va arribar a l'extrem de rebre una foto del seu fill de 10 anys amb el missatge "Et juro que el mato".

Tots els missatges provenien de perfils falsos creats amb l'única intenció d'assetjar i amenaçar la víctima, arribant els agents de la Policia Nacional a comptabilitzar més d'una vintena de comptes creats a les xarxes socials.

Els investigadors van obtenir dades dels perfils com el seu contingut i les dades tècniques associades i, després de la seva anàlisi, van aconseguir identificar la usuària i presumpta autora d'aquest ciberassetjament a l'actriu.

Després de ser detinguda al seu domicili de la província de Barcelona, la Policia Nacional va constatar que la dona vigilava i controlava els moviments de la víctima i sabia on estava i què feia a cada moment.