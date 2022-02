La policia nacional espanyola ha desarticulat un grup criminal especialitzat en apropiar-se de cotxes de lloguer de gamma alta per després revendre'ls. L'organització operava des de Barcelona i Madrid, on es dedicava a contactar amb empreses de lloguer de vehicles utilitzant través de documentació falsificada o robada. Un cop havien accedit als cotxes, els lladres els venien a terceres persones, víctimes finals de l'estafa. La policia ha detingut deu persones i ha recuperat nou vehicles valorats en més de 300.000 euros, però el conjunt de cotxes revenuts estan valorats en 600.000 euros. Tres membres del grup van ser arrestats a Barcelona. A tots se'ls imputen deu delictes.

La investigació va començar quan els agents van tenir constància que hi havia casos d'apropiació indeguda de dos vehicles de gamma alta llogats per una mateixa persona a les províncies de Madrid i Màlaga. Les primeres investigacions van dur la policia a constatar que al darrere hi havia un grup criminal especialitzat en apropiar-se vehicles, cometre estafes i falsificar documents.

Per llogar els vehicles, els investigats utilitzaven DNIs robats o perduts, i també permisos de conduir falsificats. Un cop tenien els cotxes sota les seves mans, en pocs dies en falsificaven els elements identificatius, tant de la carrosseria com de la documentació, amb intenció de revendre'ls. En alguna ocasió, després de vendre'l, havien denunciat el robatori del vehicle. En paral·lel, també havien adquirit algun cotxe sinistrat a un preu molt baix per blanquejar els cotxes prèviament robats.

A mesura que avançava la investigació, la policia va identificar la persona que havia llogat els vehicles denunciats a Madrid i Màlaga i també un dels seus còmplices. Això els va permetre estirar el fil fins identificar la resta de membres del grup i detenir-los a tots. Pel que fa als vehicles recuperats, dos d'ells van ser trobats a Girona i a Màlaga, mentre un tercer havia estat rematriculat i repintat, amb el número de bastidor modificat.