Els Mossos han denunciat un home de 36 anys per fer vols irregular amb dron per la ciutat de Barcelona. Aquests vols podien suposar un risc de col·lisió amb la resta d'aeronaus tripulades, principalment helicòpters dels serveis d'emergència, o bé risc de caiguda del mateix dron sobre persones en cas de mal funcionament. A més, incomplia diversos preceptes de la normativa aèria.

La identificació del vol es va fer a partir de l'anàlisi de l'espai aeri de Catalunya que fan els Mossos mitjançant els seus sistemes de detecció de drons dins del projecte Kuppel. El pilot iniciava els vols a prop de la plaça Cerdà i, des del balcó de casa seva, feia rutes de més de sis quilòmetres de distància per la ciutat, a altures superiors a les permeses.

Els Mossos d'Esquadra detecten una mitjana de 75 vols diaris amb dron, molts dels quals compleixen amb els requisits legals. Segons la policia catalana, la "immensa majoria" no suposa un perill. El 2019 hi va haver 150 denúncies, l'any següent 55 i el 2021, 40.

El sistema Kuppel disposa d'uns sensors instal·lats a diferents punts que configuren una espècie de cúpula de protecció aèria, mitjançant la qual es poden detectar i geolocalitzar els aparells de vol no tripulats.

En aquest cas, el pilot no disposava de la documentació administrativa necessària per fer volar el dron. A més, el fet de volar a les distàncies que ho feia, a banda d'estar prohibit, fa impossible que el pilot pugui adoptar mesures per evitar la col·lisió amb alguna aeronau tripulada. En els vols fets va sobrevolar també zones amb molta presència de persones al carrer.

Els agents de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria (UTSA) i la Unitat de Drons (UDRON) van muntar un dispositiu fins que van poder localitzar el pilot quan feia un d'aquests vols, moment en què el van poder identificar i denunciar. Això va ser el 28 de gener.

Amb tota la informació recollida s'ha tramès un atestat a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que podrà sancionar els fets amb fins a 220.000 euros per risc de col·lidir amb altres aeronaus que sobrevolen la ciutat de Barcelona.

Entre d'altres incompliments de la normativa aèria, el pilot no disposava de certificat per poder pilotar, no tenia assegurança de responsabilitat civil i el dron no portava la placa d'identificació.