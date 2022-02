Jordi Mora es va incorporar a la Policia Local de Manresa el 1980. Des de fa 10 anys n’ha estat el seu màxim responsable i avui, en complir 65 anys, viurà el seu últim dia al capdavant del cos policial de la seva ciutat.

Després de 10 anys dirigint la Policia Local, com deixa el cos?

Molt satisfet. Per a mi ha estat un privilegi i una satisfacció haver pogut treballar amb el personal de la Policia Local, la unitat jurídico-administrativa, Protecció Civil i la resta de departaments de l’Ajuntament. I això que hem tingut de tot: crisi econòmica, retallades, no poder reforçar la plantilla amb la xifra d’agents que seria ideal, la mort d’un agent de forma molt tràgica, el procés, amb la societat en un moment molt delicat, la covid... i també moments molt bons. Sigui com sigui, marxo amb la satisfacció d’haver tingut l’oportunitat de comandar una policia important, la de la meva ciutat i això és una satisfacció pura.

Quin balanç fa d’aquests 10 anys?

Hi ha hagut els treballadors molt implicats, amb les relacions laborals pel mig, que això a vegades complica el dia a dia, però a l’hora de treballar hi ha molta satisfacció. I portem dos anys de pandèmia: el 2020, quan tot va saltar pels aires, hi va haver una implicació i professionalitat total. També tenim un ventall d’intervenció policial molt ampli, comparat amb altres cossos. No només hi som per detenir els dolents i això vol dir posar ordre a la ciutat.

En quin sentit?

A persones honestes, treballadores, si fan una infracció li has de posar una multa, també s’han de restringir certs comportaments... A ningú li agrada que una persona amb uniforme li digui que ha fet una cosa malament i li ha de posar una sanció. Però el que més fem són serveis d’ajuda, auxili i assistencials.

Potser aquesta és la feina que menys es veu.

Pot ser. De tant en tant s’intervé fent servir un desfibril·lador a una persona amb aturada cardiorespiratòria i salvant-li la vida, o fent una assistència a casa d’un matrimoni molt gran que ha caigut, i som la primera ajuda fins que arriben els sanitaris. O en el dia a dia, que ens requereixen per conflictes familiars o de veïns, persones que truquen de matinada perquè necessiten desfogar-se, o altres que s’han de derivar a serveis socials o sanitat... Hi ha un gran desconeixement que les detencions no són la feina més important que fem, encara que permet treure un delinqüent del carrer, fins que hi tornen.

Parlant de delinqüència, a Manresa, l’estiu i la tardor passada es va viure un episodi important d’inseguretat. S’ha revertit la situació?

S’hi està a sobre. Cal tenir una mentalitat que nosaltres fem tractament i això no resol la situació de forma definitiva. Amb més presència policial baixa el suflé però hem de ser conscients que no resol el problema. És com l’energia, si apretes, canvia però no es destrueix. La ciutadania és conscient que hi ha hagut un repunt i la reacció és ser conscients que la seguretat és un bé molt preuat i deixa de ser un dret fonamental. Aquí és on intervenim per donar-hi la volta, prestant un servei públic i donant seguretat als veïns.

Els principals problemes són al nucli històric?

Passen coses a tot arreu, però al centre històric i a la zona més comercial és on hi ha més moviment i és on poden passar més històries. Això no vol dir que a la resta de llocs no hi passin coses. Hi ha la part no de delinqüència, sinó incívica, com els grupets de persones que consumeixen alcohol, que això és una malaltia, i molesta molt als veïns perquè generen molta polèmica. I a base de presència, si es pressiona molt van a la plaça del costat. És complicat perquè també cal buscar idees policials i també de tractaments a altres serveis.

La Policia Local havia arribat a tenir 113 agents. Ara són 94. Com s’afronta la situació?

Amb la crisi econòmica, l’estat va adoptar mesures com la de que quan un agent plegava, s’eliminava la plaça. Després hem pogut fer reposició de places buides i ara podem recuperar el 125% de les places, és a dir, si en marxen quatre, en podem convocar cinc. L’ajuntament hi està interessat i ha fet tot el possible per ampliar la plantilla. De totes formes, el procés és llarg. Hi ha la fase d’oposició i quan s’acaba els 9 mesos de l’escola de policial.

Com es gestiona una situació així?

Amb ganes i il·lusió perquè en el dia a dia no quedi res descobert. Atenem les emergències. M’hauria agradat tenir més marge per poder cobrir la part preventiva. Ara fem patrulles mixtes amb els Mossos, que anys enrere havíem fet, amb ells i pel nostre compte. Pot haver-hi ciutadans que per les seves raons estiguin disgustats, però també intentem tenir presència als barris, al perímetre de la ciutat, encara que la veritat és que no anem sobrats. També es gestiona amb ganes i l’entrega del personal.

En un altre ordre de les coses, la feminització del cos és una assignatura pendent.

Fem tot el possible perquè es presentin dones. Ara s’ha donat una mica més de marge perquè hi puguin ser però potser hem de fer alguna mesura extraordinària més que per nosaltres sols no podem fer. Em refereixo, per exemple, al 1981, que es va fer una convocatòria només per homes i una per dones. Ara, la convocatòria ha de ser única.

Tampoc n’hi ha cap entre els 12 aspirants per substituir-lo.

No, i no s’entén. Però tenim un percentatge de dones similars de cossos com el nostre i entre elles, ara en tenim una a l’escola de policia, una altra que ha acabat d’entrar... també tenim una sergent però hi hauria d’haver més representació femenina en totes les categories del cos.

I que farà a partir d’aquest dimecres, un cop ja estigui jubilat?

Ja tinc coses a fer, com estar més amb els meus cinc nets, ajudar els fills o fer exercici al gimnàs. I segurament també necessitaré una mica de procés pel canvi d’estat, com no haver d’estar pendent del telèfon les 24 hores per si em truquen.