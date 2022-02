Tres homes protagonitzen la investigació de la desaparició i mort d'Esther López,que va tenir lloc la matinada del 12 de gener a la sortida del seu poble, Traspinedo (Valladolid). Un veí va trobar el seu cos dissabte passat a la cuneta de la carretera, molt a prop del restaurant La Maña, al costat de la nacional 122. A l'espera dels resultats definitius de l'autòpsia, la Guàrdia Civil manté la investigació sobre onze veïns, tot i que són tres els que centren totes les indagacions. Aquests són, segons ha reconstruït Caso Abierto, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, els motius pels quals ells estan sota la lupa.

'CAROLO' I ÓSCAR

Carlos, conegut com a 'Carolo', està separat i té dos fills. Té un passat conflictiu i vinculació amb els amos del restaurant La Maña. De fet, continua vivint molt a prop del local. La nit en què va desaparèixer l'Esther a la casa estaven dormint els seus fills. L'Óscar és molt amic de la Inés, la germana de l'Esther. Està separat i és pare d'una filla. Treballa en una empresa familiar, una agència de viatges a Valladolid, on viuen els seus pares i també ell. A més, té una casa a la urbanització El Romeral, molt a prop de l'escenari de la desaparició de l'Esther. Aquella nit afirma que va dormir sol allà. No ha tingut mai cap problema amb la llei. Els dos són les últimes persones que van ser vistes amb Esther López la matinada que ella va morir. Els tres van estar al bar Castillo de Traspinedo celebrant la victòria del Reial Madrid contra el FC Barcelona a la Supercopa de futbol. L'Óscar, a més, va estar jugant a les màquines escurabutxaques. Va pagar amb la targeta de crèdit les consumicions i també un avançament per continuar jugant. Segons els testimonis, els tres van sortir del local cap a dos quarts de tres de la matinada.

L'Óscar i el Carlos van mentir en les seves primeres declaracions. Van dir que des del bar havien anat directament a la zona del restaurant La Maña. 'Carolo' viu molt a prop d'allà, i hauria marxat per anar a dormir. Tenia els dos fills esperant a casa. Després, l'Óscar se n'hauria anat amb l'Esther amb cotxe i haurien girat a la dreta. En realitat, la investigació va descobrir que els tres van anar des del bar a una zona coneguda com Las Bodegas, situada a prop de la casa de l'Esther i on van estar una mica més de mitja hora. Els dos homes rebutgen que allà passés res violent. Un d'ells ha afirmat que van estar «fumant».

ZONA ZERO

Segons la reconstrucció de la Guàrdia Civil, els dos homes i l'Esther van arribar finalment a la zona de La Maña cap a dos quarts de quatre de la matinada. 'Carolo' insisteix que ell se'n va anar a casa i l'Óscar defensa que l'Esther volia seguir la festa, però que ell estava cansat i havia de treballar l'endemà. Que llavors van discutir i ella va baixar del cotxe. En una declaració afegeix que la seva amiga li va dir que havia quedat amb un altre home. Els amos del Bar La Maña afirmen que a aquella hora el local estava tancat, tot i que alguns testimonis obtinguts pels investigadors indiquen que van veure «llums» que no saben ubicar si al restaurant o a l'aparcament. Les imatges de les càmeres de seguretat només ofereixen «boles de llum», i no permeten identificar els vehicles, una cosa similar al que ja va passar en el cas de la desaparició i assassinat de la jove Diana Quer.

DEU MINUTS CLAUS

El telèfon mòbil d'Esther López la situa en aquesta mateixa zona zero a les 5.40 h, dues hores i deu minuts després que presumptament es quedés sola. Els investigadors pensen que va ser ella i no una altra persona que va utilitzar el telèfon a aquella hora. A tres quarts i cinc de sis, un familiar li truca, però el mòbil ja no respon.

RAMÓN 'EL MANITAS'

Segons els investigadors, l'Óscar no va anar a treballar a l'agència de viatges de Valladolid l'endemà. Tampoc es va posar en contacte amb la família de l'Esther fins diumenge. 'Carolo' sí que va estar en les batudes de recerca de la dona. Va ser ell que va apuntar cap a Ramón 'el Manitas', el tercer home en aquesta història, com la persona que podia saber alguna cosa de l'Esther. També va ser 'Carolo' el que va comentar a la Guàrdia Civil que 'el Manitas' li havia dit que havia parlat amb l'Esther diversos dies després de la seva desaparició. La Guàrdia Civil es va centrar llavors en Ramón, un home que també viu molt a prop de la zona de la desaparició de l'Esther. Té antecedents per alguna baralla i per violència de gènere. Van veure que es dedicava a traficar amb drogues des del cotxe. També van saber que havia passat la covid poc abans i que planejava marxar a Cuba per casar-se. El van detenir i la seva casa i el seu cotxe van ser registrats, sense trobar cap resta de la dona. Està en llibertat i continua investigat. Com els altres dos, manté la seva innocència. Ell, a més, nega haver vist l'Esther aquella nit. L'última.