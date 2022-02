Els Mossos d’Esquadra van detenir el 3 de febrer el propietari i el responsable d’un bar d’Esparreguera per un presumpte delicte contra la salut pública i un de receptació. La investigació es va posar en marxa al novembre quan la Policia Local d'Esparreguera va tenir coneixement que en un bar del municipi es venia cocaïna i es guardaven objectes robats. Després de comprovar que el propietari ja havia estat detingut el 2018 per tràfic de drogues, dijous passat es va fer entrada al bar on es va localitzar una peça d’haixix, marihuana, un embolcall de cocaïna i diversos estris per tallar i comercialitzar la droga. També es van recuperar quatre patinets elèctrics i tres bicicletes, que els responsables del bar acceptarien com a pagament de la droga.

Els investigadors estan fent gestions amb els objectes recuperats per tal de retornar-los als seus propietaris. Hores d’ara ja s’han pogut retornar diversos objectes provinents de dos robatoris amb força interior de domicili a la població de Collbató. Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Així mateix el jutjat ha decretat el tancament judicial de l’establiment de manera cautelar.