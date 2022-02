El jutjat penal 11 de Barcelona celebra aquest dimecres, 9 de febrer, un judici contra el cantant de trap català Morad i una altra persona, tots dos acusats d'un intent de robatori amb força en un pis de Barcelona el 2018, segons ha anunciat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a través d'un comunicat. La sessió començarà a 2/4 d'11 del matí.

Per a Morad, un dels artistes del moment -a la ràdio sona ara el seu 'Pelele'-, la Fiscalia demana dos anys i mig de presó. L'acusa d'intentar robar en un habitatge i amenaçar de mort un veí que els va sorprendre i els va fotografiar.

Morad El Khattouti El Horami (L'Hospitalet de Llobregat, 1999), més conegut pel seu nom artístic Morad, és un raper català d'ascendència marroquina que fa música de l'estil drill en castellà amb temàtica urbana i jove

Els fets van passar el 12 de febrer del 2018, quan el raper i el seu acompanyant es van dirigir a un edifici d'habitatges de Barcelona i van intentar obrir la porta d'accés a la finca amb un tornavís, sense aconseguir-ho, segons l'acusació. Un veí, que baixava en aquell moment del seu pis, els va sorprendre i els va fotografiar. La reacció d'ells hauria estat amenaçar-lo, defensa la Fiscalia.

En el seu escrit d'acusació, difós per l'agència de notícies EFE, la Fiscalia demana per al raper i el seu acompanyant una condemna d'un any i mig de presó pel delicte de robatori en grau de temptativa i una altra d'un any per amenaces, ja que tots dos van dir al testimoni que els va fotografiar: "Et mataré fill de puta, t'esperaré aquí fins que surtis".

El judici s'havia de celebrar el setembre passat

El Jutjat Penal 11 de Barcelona els havia de jutjar el 13 de setembre del 2021, però el judici es va ajornar perquè l'artista no es va presentar al·legant que estava malalt.