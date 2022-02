Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dilluns tres persones, dos homes i una dona, per un presumpte delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, a Pineda de Bages, on tenien un miler de plantes de marihuana. Els arrestats, d’entre 28 i 36 anys, han quedat en llibertat amb càrrecs aquest dimarts després de passar a disposició judicial.

La investigació que ha culminat amb les tres detencions es va iniciar el passat mes de gener quan els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una casa de la urbanització de Pineda de Bages. Dilluns d’aquesta setmana, els Mossos van fer una entrada i perquisició a la casa on van localitzar 980 plantes de marihuana en un avançat estat de floració i tota una instal·lació amb llums, filtres i altres elements per al cultiu de les plantes i una connexió irregular a la xarxa elèctrica. A la casa també hi havia tres persones, que són les que es van detenir.