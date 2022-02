Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut quatre homes durant un control com a autors d'un delicte de robatori en una casa de Navarcles. Els fets van passar el 5 de febrer, pels volts de les vuit del vespre, quan els agents van rebre l'avís de la intromissió de quatre joves en un habitatge del municipi bagenc. Ràpidament diverses patrulles, juntament amb el vigilant municipal de la població, van muntar un dispositiu per interceptar els lladres.

Minuts després una patrulla, que controlava una de les sortides de la població, va observar una furgoneta que en veure la presència policial va minorar la marxa i es va posicionar al voral de la carretera. Els agents van fer-li senyals al conductor perquè s'acostés i un cop a la seva posició van observar que hi havia dos ocupants a l'interior que es mostràvem nerviosos.

El conductor va explicar que eren repartidors de paqueteria, però no recordava de quin poble venien. A més, de l'interior del vehicle sortia una forta olor de marihuana.

Quan els mossos van demanar al conductor que obris la furgoneta, van descobrir dos homes ajaguts a l'interior. En l'escorcoll a dos dels ocupants se'ls hi van localitzar cabdells de marihuana. A més, sota els seients hi havia amagades diverses jaquetes i parells de sabates.

Poc després, els agents van visualitzar les imatges del circuit de gravació de la casa on havia succeït el robatori i van constatar que els presumptes lladres, de 23 i 34 anys, eren els ocupants de la furgoneta. Tots quatre van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb el robatori i a dos d'ells també se'ls va denunciar per tinença de substàncies estupefaents. Els detinguts van passar el dia 6 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar llibertat amb càrrecs.