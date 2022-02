La Policia Local de Berga i els Mossos d’Esquadra estan investigant la venda d’unes butlletes presumptament falses per un suposat sorteig per a un festival a Mallorca. En les butlletes suposadament es rifa un creuer per a dues persones i diversos productes electrònics. Els venedors de les butlletes es fan passar per alumnes de l'escola Sant Joan.

L’escola -amb la qual aquest diari no ha pogut contactar- ha enviat un missatge a les famílies dels alumnes de les famílies alertant de la situació. En aquest missatge, el centre explica que per part de la policia local berguedana els han alertat que «uns joves» estan venent butlletes d’un sorteig d’un festival a Mallorca dient que són de l’escola Sant Joan. Segons aquest mateix missatge, que també alerta que es tracta d’una estafa, aparentment se sortegen diferents premis. La mateixa escola també avisa que per part del centre educatiu actualment no s’està venent cap tipus de butlleta i demanen la col·laboració de les famílies per alertar als seus contactes d’aquesta situació. Fonts de l’Ajuntament de Berga han detallat que la policia local va rebre l’alerta dimarts després que a una de les persones a les quals havien ofert aquestes butlletes ho considerés sospitós. Arran de l’avís, el cos policial va contactar amb l’escola, que va els va confirmar des del centre educatiu no han promogut la venda de butlletes per a cap sorteig. Per la seva banda, fonts dels Mossos d’Esquadra consultades per aquest diari han confirmat que han rebut l’alerta per aquests fets a través de la Policia Local de Berga i que han obert una investigació per tal d’aclarir-ho.