Efectius de Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres al migdia una persona que s'ha torçat el turmell Montserrat. El ferit s'ha accidentat al voltant de les dotze del matí al Canal del Miracle. Per efectuar el rescat s'ha activat un helicòpter del GRAE, que ha hagut de fer un gruatge ja que la persona no es podia moure del punt on estava. L'helicòpter ha traslladat el lesionat fins a la zona de la Vinya Nova, on l'esperava una ambulància del SEM per traslladar-lo a un centre sanitari.