Els Bombers de la Generalitat van extingit ahir a la matinada cinc focs de contenidors a Masquefa, en 45 minuts. A les 3.26 hores hi va haver el primer foc a l’Avinguda Catalunya. En aquesta via es van incendiar dos contenidors més a les 3:49 hores i a les 4.05 hores. Els dos altres contenidors van cremar al carrer Xic de l’Anyé, on a les 3.58 h i a les 4.10 h.