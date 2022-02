Almenys cinc vehicles van aparèixer ahir al matí amb algun dels vidres trencats i el seu interior regirat a diferents carrers de l’entorn de l’avinguda de les Bases de Manresa.

Fonts dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local van explicar ahir que s’havien denunciat el trencament de vidres de quatre cotxes durant la nit de dilluns a dimarts, i a més Regió7 té constància d’un cinquè cas que ara per ara no ha estat denunciat. Els Mossos d’Esquadra van detallar també que en alguns casos havien sostret algun objecte de l’interior dels vehicles i en d’altres s’havia trencat el vidre però els lladres no s’havien emportat res del seu interior.

Els cotxes dels quals van trencar els vidres estaven estacions als carrers Cintaires, Balmes, Concòrdia i Ramon Saera. En el cas d’aquest últim carrer n’hi van aparèixer dos amb els vidres trencats. Fonts policials van explicar que estan investigant els fets.

Durant la segona quinzena del passat mes de desembre es van produir una vintena de furts i robatoris a l’interior de vehicles, tal i com recollia Regió7 el passat 6 de gener.

Fonts dels Mossos d’Esquadra detallen que es tracta d’un tipus de delicte que es produeix de forma fluctuant i que durant el mes de gener havia anat a la baixa en comparació amb el mes anterior.