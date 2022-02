La Guàrdia Civil ha trobat el cos d'una noia de 17 anys que feia 24 hores que estava desapareguda en un habitatge a la localitat murciana de Totana. La seva parella, un jove de 19 anys, ha estat detingut com a presumpte autor de l'homicidi, segons han informat a EFE fonts de la Guàrdia Civil. La víctima i el presumpte agressor són nacionalitzats espanyols i d'origen sud-americà.

L'homicidi està sent investigat com un cas de violència de gènere. No consten denúncies prèvies, afegeix la font. La família de la noia va denunciar la seva desaparició dimarts i el cos sense vida de la jove ha sigut localitzat al traster del domicili de l'home. El cos policial ha descobert el cadàver cap a les tres de la matinada d'aquest dimecres i a aquesta hora es produeix l'aixecament del cos en presència de l'autoritat judicial.