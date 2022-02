El telèfon d’emergències 112 va atendre, durant el 2021 un total de 21.216 trucades procedents de la capital del Bages. D’aquestes, 9.054 van ser per incidències relacionades amb la seguretat ciutadana i suposen el 42,68% del total, sent per tipologia, la més nombrosa. A més a més, aquesta xifra també suposa un augment del 4,5% respecte les 8.560 trucades relacionades amb la seguretat que es van atendre el 2020.

Reducció de trucades per assistència sanitària

Les segones incidències més ateses pel 112 procedents de la capital del Bages, un total de 6.841 van estar relacionades amb l’assistència sanitària i en aquest cas van experimentar un descens molt significatiu, del 10,88%, en comparació amb l’any anterior quan en va rebre 7.677. Per grups, la resta de trucades més significatives amb origen a Manresa són 1.927 per temes de trànsit, 1.638 per incivisme i 595 per incendis.

37.000 trucades del Bages

Durant el 2021, el 112 va rebre un total de 37.062 trucades procedents de la comarca del Bages. Són gairebé 400 menys de les ateses durant el 2020. Per tipus, igual que a Manresa, el gruix d’incidències, 12.800 van ser per temes de seguretat amb un increment de gairebé 500 en comparació el 2020, quan en van rebre 12.324. I tal i com va passar a la capital comarcal, també es va reduir les trucades relacionades amb assistència sanitària en passar de 14.147 el 2020 a 12.203 l’any passat. Pel que fa al trànsit es van rebre 5.734 trucades, gairebé un miler més que les 4.800 del 2021.

El 9,4% més de trucades des del Berguedà

Al Berguedà es van fer, durant el 2021, un total de 7.740 trucades a 112. Són el 9,46% més de trucades que l’any anterior. A diferència del Bages, aquí la major part d’atencions van ser per temes sanitaris, amb un total de 2.312, tot i que aquesta trucades van ser menys que les 2.471 fetes per aquest motiu l’any abans. En canvi es van registrar més trucades per temes de seguretat, passant de 1.561 a 1.809 i també per temes de trànsit ja que si el 2020 se’n van atendre 1.481 el 2021 van ser 1.890. Del total de trucades, 3.000 es van fer des de Berga.

Més de 5.000 trucades des de la Cerdanya

A la Cerdanya es van fer un total de 5.114 trucades enfront de les 4.408 del 2020. De les més de 5.000 trucades de l’any passat, un total de 1.236 van ser per assistència sanitària, sent aquestes les incidències més nombroses. Un miler de trucades, en concret 1.057, va ser per temes de trànsit mentre que 924 estaven relacionades amb incidents de seguretat. Del total de les trucades, 1.776 van ser realitzades des de Puigcerdà.

250 comunicacions més des del Solsonès

El 112 va atendre un total de 1.951 trucades procedents del Solsonès, que són 250 més que les 1.701 ateses durant el 2020. D’aquestes, 562 van ser per incidències de trànsit, 540 per algun tipus d’assistència sanitària i 320 per salut.

300 trucades més des del Moianès

També van créixer les trucades fetes des del Moianès. En concret se’n van fer 3.243 durant tot el 2021 enfront de les 2.957 de l’any abans. La majoria, 1.034, van ser per temes de trànsit mentre que 708 van ser per temes relacionats amb la sanitat. Un total de 652 trucades van ser per temes de seguretat i 388 per civisme.

Augmenten les trucades des de l’Anoia

A l’Anoia es van generar un total de 25.584 trucades al 112 durant l’any passat, gairebé 300 més que l’any anterior. De les trucades del 2021, les més nombroses, 8.317 van ser per assistència sanitària, experimentant un important descens en comparació amb el 2020, quan se’n va fer 10.553. El segon grup que va generar més incidències van ser els temes de seguretat amb un total de 7.457. Ja a molta distància, el tercer àmbit que va requerir més atencions va ser el de trànsit, amb 4.754 trucades. També destaquen les comunicacions per incendis que són un total de 1.843.

La seguretat és el tema que genera més trucades a Catalunya

Les emergències mèdiques van ser el segon tipus de trucada mes freqüent al 112 durant el 2021, deixant d’ocupar la primera posició que van tenir el 2020 per culpa de l’inici de la pandèmia. De fet, les trucades relacionades amb la covid van baixar un 40% respecte al 2020. Com en el cas de Manresa, el tema que va generar més trucades va ser la seguretat. En total, però, el 2021 va registrar un 5,7% més de trucades d’emergència que l’any anterior. El número d’incidències ateses va ser de 3.169.000. Els mesos d’estiu van ser els que van registrar més demandes.

L’any passat, el 112 va rebre un total de 142.637 trucades relacionades amb la covid-19, una xifra molt inferior a la del 2020, quan va començar la pandèmia (237.635 trucades), segons les dades publicades pel Telèfon d’Emergències 112 de Catalunya.

Dels prop de tres milions d’emergències que va rebre el 112 durant el 2021, gairebé la meitat, un milió i mig (1.588.362), van acabar amb el desplegament de recursos operatius com la policia, els bombers o les ambulàncies.

El 32,52% de les trucades operatives va respondre a temes de seguretat, un 29,51% a emergències sanitaries, un 13,37% a incidències de trànsit, un 13,23% a qüestions de civisme i un 4,5% a incendis.

Les incidències de trànsit van experimentar un augment de vora el 40% respecte al 2020, degut a la manca de circulació durant els primers mesos de la pandèmia.

Del total de trucades operatives l’any 2021, el juliol va ser el mes més concorregut, amb 350.393 trucades, seguit del juny (307.713 trucades) i l’agost (304.410).

Segons les dades publicades, es van veure pics de trucades demanant informació coincidint amb els canvis de restriccions de la pandèmia.

La demarcació catalana amb més trucades va ser Barcelona, amb un 69,8% del total; seguida de Tarragona, amb un 9,8%; Girona (8,6%); Catalunya Central, amb un 4,9%; Lleida (3,8%), Terres de l’Ebre (1,6%), i l’Alt Pirineu i l’Aran (0,71%).