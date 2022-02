Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest passat dimecres un home de 34 anys que portava un total de 21,94 quilos de marihuana al cotxe. Segons han explicat fonts del cos policial, al voltant de la una del migdia, agents que estaven fent un control al peatge de de la C-16, a Castellbell i el Vilar, van veure com un conductor es posava molt nerviós. Els agents es van acostar al vehicle i van notar que en sortia forta olor de marihuana. Al maleter del cotxe hi van trobar tres bosses de marihuana amb un pes total de 21,94 quilos. L’home va ser detingut per un presumpte delicte contra la salut pública i va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.