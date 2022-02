Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana en una casa ocupada d'Abrera (Baix Llobregat) i han detingut entre el 8 i el 10 de febrer els tres responsables del cultiu –tres homes de 30, 31 i 57 anys- com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. En l'operació, la policia catalana ha decomissat més de 100 quilos de droga amb un valor al mercat il·legal que superaria els 785.000 euros, 130.700 euros en efectiu, un lingot d'or i munició de 9 mil·límetres. La investigació dels Mossos es va iniciar a principis d'any quan es va tenir informació de l'existència d'una important plantació de marihuana a l'interior d'una casa ocupada a Abrera.

Una autocaravana carregada de marihuana direcció Alemanya

Durant el període de vigilància de la casa, el 8 de febrer passat, els agents van observar com dos homes arribaven amb una autocaravana i carregaven bosses de grans dimensions. Els mossos van seguir el vehicle i el van aturar poc després de sortir de la casa investigada. A l'interior van localitzar 39 quilos de marihuana envasada al buit i ja preparada per a la seva distribució, amb un valor aproximat de venda en el mercat il·legal de 250.000 euros. Per aquest motiu, van detenir els dos ocupants de l'autocaravana per un delicte contra la salut pública. Els dos homes, de nacionalitat alemanya, es dirigien cap al país germànic, on el preu de la marihuana es triplica respecte al que es paga al mercat espanyol.

L'endemà, es va realitzar una entrada i perquisició en un apartament que els detinguts havien llogat en un complex de Barcelona. Durant l'escorcoll es van localitzar 68 quilos més de marihuana, 120.000 euros en efectiu i un lingot d'or. Finalment, el passat dijous, 10 de febrer, també es va fer una altra entrada amb autorització judicial a la casa ocupada d'Abrera, on es va localitzar una plantació de marihuana en ple rendiment i van comissar 290 plantes de marihuana, 10.700 euros en efectiu i una caixa amb munició de 9 mil·límetres. A més, els tècnics de la companyia elèctrica van determinar que la plantació estava connectada il·legalment a la xarxa principal de distribució. Durant l'escorcoll es va detenir l'home que havia ocupat la casa, responsable de la plantació de marihuana i objecte de la investigació inicial. S'estima que el valor total de la marihuana intervinguda superaria els 785.000 euros al mercat il·legal. Els tres arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó.