Ensurt pel foc d'una xemeneia, aquest divendres al vespre a Sallent. Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc va afectar l'interior d'una xemeneia d'un habitatge del carrer Àngel Guimerà de Sallent. Es van mobilitzar dues unitats de bombers, que hi van treballar durant una hora i mitja, i no hi va haver danys personals.