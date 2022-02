La família de la manresana Montse Careta, que va ser detinguda per la mort d’Helena Jubany el desembre del 2021 a Sabadell, en reivindica de nou la innocència justament quan fa 20 anys de la seva detenció i posterior ingrés a la presó, on es va acabar traient la vida uns mesos després. Des de llavors, la seva família sempre ha defensat la seva innocència i ha lluitat per netejar el seu nom.

El crim va tenir lloc el desembre del 2001 i, com que ja han passat més de 20 anys, ha quedat prescrit per a totes les persones que en cap moment han tingut la condició d’investigades judicialment, que han estat dues. De fet, va ser molt poc abans de la prescripció del cas quan el jutge va anunciar la citació com a investigat d’un dels sospitosos de la mort de la jove bibliotecària Helena Jubany i també la realització de proves cal·ligràfiques per comparar la lletra amb una manuscrits que la jove va rebre poc abans de la seva mort.