Més d’un miler de manifestants ha reclamat l’absolució de les 10 encausades per la vaga feminista del 8M al Bages. Una marxa, encapçalada amb el lema «absolució al feminisme anticapitalista. El 8M hi érem totes» ha anat, aquest dissabte a la tarda, des de la Ben Plantada fins a la plaça Major de Manresa.

Al llarg del recorregut, els manifestants han cridat diverses proclames feministes i sobretot a favor de l’absolució de les 10 processades que seran jutjades els propers 22 i 23 de febrer a Manresa. Estan acusades de delictes de desordres públics, danys i atemptat contra l’autoritat per diverses accions en el marc de la vaga feminista del 8 de març del 2019. La fiscalia demana per a elles penes de fins a tres anys de presó, 19 anys i mig en total i més de 23.000 euros en multes.

En els parlaments que s'han fet a l’arribada a la plaça Major des de dalt d’un escenari, els col·lectius que els donen suport han denunciat que les 10 joves només estan acusades per part de la fiscalia però també van apuntar la «responsabilitat del departament d’Interior de la Generalitat» perquè «sense els Mossos d’Esquadra i la Generalitat de Catalunya que treballa colze a colze amb l’Estat espanyol es dedica a reprimir a totes aquelles que lluiten per un mon millor».

Des d’Alerta Solidària també han assegurat que d’entre la setantena d’identificacions que es van fer aquell 8M, finalment es va acabar encausant a les 10 joves que ara s’enfronten al judici perquè «entenen que tenim la capacitat, que sovint nosaltres no ens creiem, de fer trontollar els seus privilegis».

També va intervenir Maribel Sabaté, mare de la sallentina Anna Gabriel, que ha remarcat que les acusades «són 10 dones que tenen nom i cognoms i demano que les visualitzem. No són anònimes» i va demanar que per aquesta raó «els pares, mares, germans, companys, amics... que surtin als carrers i les places per protestar i denunciar la fiscalia».

Des de l’escenari que muntat a la mateixa plaça Major també hi ha hagut la interpretació musical de Laura Flores.