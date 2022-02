Els sotsinspector i alhora sotscap de la Policia Local de Manresa, Miquel Martínez Pavón, exerceix de forma interina com a cap del cos policial manresà. D’aquesta forma, substitueix, al fins ara cap, l’inspector Jordi Mora, que es va jubilar dimarts d’aquesta mateixa setmana, just el dia que feia 65 anys.

Martínez, que es va incorporar a la Policia Local de Manresa el 1985 i n’és el sotscap des del 2013, estarà al capdavant del cos policial local fins que es resolgui el concurs públic que s’ha convocat per cobrir la plaça que ha deixat vacant Mora amb la seva jubilació. El concurs es va posar en marxa el passat mes de novembre i els candidats es podien presentar fins el 20 de desembre. En total hi ha 11 aspirants a comandar el cos policial manresà i entre ells també hi ha l’actual sotsinspector Miquel Martínez.

El procés selectiu compta amb diverses fases i exercicis. El primer exercici consisteix en l’elaboració i presentació d’un projecte de gestió sobre «El model organitzatiu i funcional de la Policia Local de Manresa. Estat de la situació i línies estratègiques de futur 2022-2026».

Els candidats hauran de defensar el seu treball la setmana que ve davant del tribunal del concurs per la plaça. Han estat convocats de forma individual els matins de dimarts i dimecres. Els aspirants que no obtinguin un mínim de cinc punts sobre 10 ja quedaran exclosos del procés. El segon exercici consistirà en una prova pràctica relacionada amb les funcions que hauran de realitzar i en aquest cas han d’obtenir un mínim de 2,5 punts d’un màxim de 5 per continuar en el procés. Les següents proves són de personalitat i competències. També caldrà superar un reconeixement mèdic.

Posteriorment, per seguir en el procés caldrà superar el curs específic d’inspector de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, encara que els candidats que en algun moment l’hagin superat estaran exempts de fer-lo. Finalment, i un cop superat el curs d’inspector, hi haurà un període de pràctiques.

A part d’aquestes proves, també es valoraran diferents mèrits que aportin els candidats, com per exemple experiència relacionada amb el lloc a ocupar o formació, entre d’altres.