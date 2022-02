L'habitatge del número 363 del carrer 3 del Pont de Vilomara ha registrat la nit de diumenge un incendi. Concretament, ha cremat el poliuretà de les parets i unes caixes de roba. L'origen de l'incendi bé de la llar de foc, situada al costat.

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van rebre l'avís entorn les 22 h i van enviar-hi cinc dotacions. En el moment de l'incendi, no hi havia ningú al domicili i no hi ha hagut cap afectació personal.