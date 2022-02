Una trentena de persones han resultat ferides en un xoc múltiple aquest dilluns cap a les set de la tarda al quilòmetre 123,5 de la C-32, en terme municipal de Calella (Maresme), durant una intensa pedregada, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre ha tingut lloc en sentit Barcelona. Les primeres informacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) indiquen que hi ha hagut un ferit greu, dos amb lesions de gravetat menor i 25 afectats més, la majoria lleus. Trànsit també ha indicat que hi ha una cinquantena de cotxes afectats. Es dona el cas que, a mitja tarda, hi ha hagut dos accidents a l'Eix Transversal, la C-25, a Osona, també causats per la pedregada.

L'accident a Calella ha tingut lloc en sentit sud. La via ha quedat tallada i ha provocat cues de fins a tres quilòmetres. A més hi ha dos carrils tallats en sentit nord. Trànsit demana prudència atès que encara hi ha pedra a la via. Els Bombers han desplaçat nou dotacions a la zona i subratllen que la via està molt afectada per la pedregada. El cos d'emergències treballa per apartar els cotxes sinistrats de la calçada.