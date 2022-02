Un agent dels Mossos d’Esquadra d’Igualada ha estat condemnat a dos anys de presó per posar cinc falses multes de trànsit a companys de feina de la seva mare. La sentència, que el Tribunal Suprem ha declarat ferma, també l’expulsa del cos dels Mossos d’Esquadra i li posa una multa de 2.700 euros i haurà d’indemnitzar els afectats amb les despeses que els van comportar les multes, els recursos i fins i tot un curs per recuperar els punts del carnet. Ha estat condemnat per un delicte continuat de falsedat documental.

Els fets van passar entre els mesos de febrer i maig del 2013 quan el condemnat era agent dels Mossos d’Esquadra destinat a la unitat de Trànsit de la comissaria d’Igualada. Segons es desprèn de les declaracions que van fer diversos testimonis en el judici celebrat a l’Audiència de Barcelona, la imposició de les falses multes estava provocada per la conflictivitat laboral que va tenir la mare del condemnat amb els responsables de l’empresa on treballava la seva mare, una firma de mobles de l’Hospitalet de Llobregat. En el marc d’un conflicte laboral, la dona els hauria dit que el seu fill era Mossos i que ja veurien què els passaria. Poc després van començar a rebre les multes de trànsit.

L’agent va situar les cinc falses multes contra quatre persones diferents en diferents carreteres de l’Anoia, com l’A-2 i l’N-II. De les infraccions inventades, dues van ser per no portar el cinturó, dues més per utilitzar el telèfon mòbil mentre el conductor estava al volant i una per no respectar una senyal d’stop. Per posar les, el condemnat ho va fer per mitjà les PDA que aleshores feien servir el Mossos per posar multes però amb usuaris d’altres agents.

L’import de cadascuna de les sancions era de 200 euros i comportava la pèrdua d’entre tres i quatre punts del carnet. A més, es dona el cas que un dels conductors que va perdre tres punts, va fer també un curs per recuperar-los, cosa que li va comportar una despesa de 211,15 euros i 180,18 euros més per la presentació d’un recurs.

La sentència també absol la Generalitat de Catalunya com a responsable civil subsidiari, tot i que l’obliga a declarar la nul·litat dels expedients sancionadors inventats per l’agent.

Pel que fa a les causes del conflicte, no van quedar aclarides en el judici, ja que segons la mare del condemnat va ser perquè va demanar permisos per cuidar el seu marit malalt, mentre que segons els responsables de l’empresa, la relació es va degradar perquè la dona volia que l’acomiadessin i així poder-se jubilar, cosa a la qual ells no accedien.