L’Ajuntament de Manresa preveu que el procés selectiu per escollir el nou cap de la Policia Local de la ciutat finalitzi a mitjans del mes de març, segons han explicat fonts del consistori.

Just avui fa una setmana que el fins aleshores cap de la Policia Local de Manresa, l’inspector Jordi Mora, es va jubilar en complir 65 anys. Des de llavors i fins que es completi el procés per escollir el nou cap policial, el cos està dirigit de forma interina pel fins ara sotscap del cos i sotsinspector, Miquel Martínez, tal com explicava aquest dissabte passat Regió7.

Martínez és un dels 11 candidats que s’han presentat a la convocatòria de concurs públic per ocupar la plaça que Mora ha deixat vacant amb la seva jubilació.

La convocatòria per escollir el nou cap de la Policia Local de Manresa es va obrir el passat mes de novembre i justament per avui i demà està previst que es completi el primer exercici. Al llarg dels dos matins, cadascun dels candidats ha estat convocat perquè defensi davant del tribunal un projecte de gestió sobre «El model organitzatiu i funcional de la Policia Local de Manresa. Estat de la situació i línies estratègiques de futur 2022-2026».

Els candidats que obtinguin una puntuació mínima de cinc sobre deu, passaran a la següent fase del procés. Les següents proves són de personalitat i competències. També caldrà superar un reconeixement mèdic.

Posteriorment, caldrà superar el curs específic d’inspector de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, encara que els candidats que en algun moment l’hagin superat estaran exempts de fer-lo. Finalment, i un cop superat el curs d’inspector, hi haurà un període de pràctiques.

A part d’aquestes proves, també es valoraran diferents mèrits que aportin els candidats, com per exemple experiència relacionada amb el lloc a ocupar o formació, entre d’altres.