Les aigües de Terranova són conegudes, sobretot, pel naufragi del ‘Titanic’, que va tenir lloc ja fa més d’un segle. Tanmateix, moltes altres embarcacions s'han enfonsat en aigües canadenques. Una llista on ara també s'inclou el naufragi del pesquer gallec ‘Villa de Pitanxo’, desaparegut la matinada del 15 de febrer.

Balener de San Juan (1565)

Aquest vaixell va partir, el 1565, des del port de Pasajes (Gipúzcoa) rumb a Amèrica del Nord. Una vegada havia arribat a les aigües de l’actual Canadà, l’embarcació va desaparèixer. El 1978, gairebé quatre segles més tard, un grup d’arqueòlegs canadencs van topar amb les restes del San Juan. Actualment, la institució guipuscoana Albaola treballa per recuperar la memòria històrica d’aquesta nau mitjançant una rèplica exacta.

Titanic (15 d’abril del 1912)

Sense cap dubte, el naufragi del Titanic és una de les històries sobre embarcacions més recordades en el dia d’avui, així com el seu tràgic desenllaç. El 15 d’abril del 1912, el transatlàntic més gran del món d'aquell temps va patir una col·lisió amb un iceberg, que va provocar el seu enfonsament i la mort de més de la meitat dels seus 2.230 tripulants. La llegenda del Titanic es va engrandir dècades més tard, amb l’estrena de la reconeguda pel·lícula homònima dirigida per James Cameron.

Ocean Ranger (15 de febrer del 1982)

La plataforma petrolera Ocean Ranger va desaparèixer el 15 de febrer del 1982, després que una forta tempesta provoqués el seu enfonsament. Dels 84 treballadors desapareguts en aquella instal·lació, situada a 200 milles de Terranova, cinc eren espanyols.

‘Mejanik Tarasof’ (17 de febrer del 1982)

La desaparició del vaixell de càrrega soviètic Mejanik Tarasof va tenir lloc tan sols dos dies després de la de l’Ocean Ranger. Aquesta embarcació va naufragar a escasses milles de l’anterior, i va deixar un total de 33 morts i quatre supervivents. El sinistre es va produir a causa dels forts vents, de 130 quilòmetres per hora, i les onades de fins a 15 metres que van afectar l’embarcació, la qual va haver de maniobrar i això va causar el seu enfonsament.

Izarra I (24 de març del 1992)

Tot i que en aquest cas no hi va haver víctimes mortals, el naufragi de l’Izarra I és un dels casos més recents d’embarcacions engolides per les aigües de Terranova. El bacallaner de Vigo es va enfonsar el 24 de març del 1992, a causa d’una fuita d’aigua. El llavors capità del vaixell, Ramón Miranda Vaqueiro, va declarar a ‘La Voz de Galicia’ que aquest mar era «propici» perquè es produïssin accidents d’aquest tipus.

Arcay (16 de febrer del 2003)

Casualment, aquesta embarcació va ser l’encarregada de salvar les vides dels mariners que tripulaven l’Izarra I. El 2003, el pesquer Arcay va patir un accident de característiques i ubicació similars a l’anterior naufragi. En aquest cas, va ser una avaria de les hèlixs de la nau la que va provocar l'incident. De nou, els tripulants van poder sortir amb vida, aquesta vegada gràcies a la intervenció de la Marina canadenca.

Monte Galiñeiro (22 de febrer del 2009)

Abans del recent naufragi del ‘Villa de Pitanxo’, el cas més actual d’accident marítim en aigües de Terranova era el del Monte Galiñeiro. Aquesta embarcació es va enfonsar el 22 de febrer del 2009, després de registrar dues explosions i un incendi a la sala de màquines. També en aquesta ocasió, els 22 tripulants van poder escapar amb vida, després d’activar les alarmes i llançar-se a les barques salvavides. Més tard, una embarcació de guardacostes els acabaria rescatant.