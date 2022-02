Un menor de 13 anys, alumne d'un centre educatiu gestionat per l'Opus Dei a Múrcia, ha apunyalat aquest dimecres a un professor, que ha hagut de ser traslladat a un centre sanitari, encara que el seu estat no és greu.

Segons han informat fonts del Centre de Coordinació d'Emergències i de la Policia Nacional, l'apunyalament s'ha produit a les 10.44 hores d'aquest matí. El 112 ha rebut l'avís del succés a través d'una trucada del col·legi Monteagudo alertant que un alumne havia apunyalat a un professor per l'esquena quan tots dos es trobaven en la secretaria del col·legi. El professor, de 41 anys, ha hagut de ser traslladat a l'hospital Morales Meseguer amb una ferida a l'esquena, segons les fonts, i el nen ha estat traslladat a les dependències del Grup de Menors de la Policia Nacional, a l'espera que la Fiscalia decideixi sobre la seva situació.

L'agressió ha mobilitzat fins al col·legi efectius del 061 i a agents de les policies Nacional i Local.

Entre els pares s'ha creat un clima de nerviosisme: "És un col·legi molt tranquil, no ens han comunicat res des del centre. Els pares s'estan assabentant per la premsa. Ens sorprèn molt el que ha passat. És molt trist que un nen tan jove sigui capaç de fer el que ha fet", afirma Noelia, una mare que s'havia desplaçat al centre per recollir als seus fills.

Alfonso Cabadés, un altre dels pocs pares que es trobava aquest dimecres al migdia al centre, ha lamentat que "en un col·legi com aquest passin aquestes coses". El progenitor indica que des del centre "no han donat cap explicació dels fets", encara que esperen que algú de direcció es pronunciï. Entre els grups de pares "es comenta que el menor tenia problemes amb el professor". I lamenta que no es pot permetre que les coses se solucionin així, "menys en un centre com aquest".