La policia australiana ha recuperat restes humanes d'una platja de Sydney aquest dimecres que serien d'un banyista mort per un tauró. Es tracta de la primera víctima mortal per l'atac d'aquest animal a la ciutat australiana des de 1963.

Les autoritats han clausurat les platges de l'entorn durant 24 hores, mentre patrullen a la recerca de possibles depredadors per la zona.

Un testimoni, que estava pescant en unes roques en les proximitats, ha explicat a l’emissora nacional ABC haver vist un gran tauró arrosegar cap al fons del mar un home vestit de neoprè a la platja de Little Bay (est de Sydney).

«Quan s'ha submergit es veien moltes taques», ha afirmat el testimoni. «Ha estat horrible. Encara continuo tremolant», ha afegit en descriure l’atac, que ha durat diversos segons. «Continuo vomitant. Ha estat molt, molt desagradable», ha explicat a ABC. «Ell només ha sortit a nedar i gaudir del dia, i el tauró l'ha matat», s'ha lamentat.

La policia de Nova Gal·les del Sud ha indicat que els agents especialitzats que investiguen aquest atac han trobat parts del cos al mar. «S'està investigant les circumstàncies de la mort del nedador, i Little Bay Beach ha quedat tancada mentre els efectius segueixen rastrejant l’àrea», ha assenyalat en un comunicat.

Helicòpter de rescat

Els serveis d’urgència de Nova Gal·les del Sud han enviat un helicòpter de rescat i quatre ambulàncies després d’haver estat alertats de l’atac del tauró.

«Lamentablement, aquesta persona ha patit ferides espantoses com a conseqüència de l’atac i els paramèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida», ha declarat Lucky Phrachanh, inspector d’ambulàncies de Nova Gal·les del Sud.

Procediments de rutina

El govern local del suburbi de Randwick ha tancat les seves platges durant 24 hores, amb cartells d’advertència, que sol·liciten al públic que s’allunyin d’allà mentre es realitzen els «procediments de rutina» després d’un atac mortal d’un tauró.

Simultàniament, els salvavides patrullen les platges a la recerca de més taurons, ha afegit. «Normalment, Little Bay és un lloc bonic i tranquil on disfruten les famílies», ha destacat Dylan Parker, alcalde de Randwick.