Els Mossos d’Esquadra van denunciar dues persones per l’organització de la festa rave il·legal d’aquesta cap de setmana a l’antic balneari de la Puda i que va reunir un centenar de persones. Aquestes denúncies, per la via administrativa, es van imposar per incompliment de la normativa d’espectacles i activitats recreatives, segons han explicat fonts del cos policial català.

Més enllà de les dues denúncies contra els suposats promotors de la festa, el cos policial també va denunciar un total de sis conductors, quatre dels quals perquè van donar positiu en el control de consum de drogues i dos per positiu en el test d’alcoholèmia. A més a més, es va denunciar un dels assistents a la festa il·legal per tinença de substàncies estupefaents.

Segons han explicat també fonts dels Mossos d’Esquadra, al recinte de l’antic balneari al camí d’accés s’hi van concentrar entre 40 i 50 vehicles. D’aquests vehicles, en van denunciar 21 per estacionar en llocs on no es podia fer, al camí d’accés al recinte.

Els Mossos d’Esquadra, que van descartar accions més contundents perquè la festa es tractava només d’un tema administratiu i no hi havia problemes d’ordre públic, van establir un control a l’únic camí d’accés al recinte el dissabte a la tarda i van impedir-hi l’accés de més vehicles. Va ser en aquest control en el qual van detectar els positius per consum de droga i alcohol i a més a més van acabar immobilitzant dos vehicles. En el control també hi va participar la Policia Local d’Olesa de Montserrat que en el seu cas va fer 15 testos d’alcohol i drogues i tots van donar negatiu.

La festa va començar el divendres passat a la tarda i la música va sonar fins diumenge al voltant de les 11 del matí. A la tarda tots els participants ja havien abandonat el recinte de l’antic balneari. Els Mossos d’Esquadra han explicat que van tenir coneixement de la festa el dissabte al voltant de les cinc de la tarda. Va ser aleshores quan es van desplaçar fins al lloc dels fets i van confirmar que s’hi estava celebrant una festa no autoritzada i que a més no es respectaven les mesures de contenció de la covid. Arran d’aquesta situació, Mossos i policia d’Olesa van establir el control per impedir l’accés de més vehicles a l’espai i també per fer testos de consum d’alcohol i drogues als conductors que abandonaven el lloc per l’únic camí que hi dona accés. Es tracta del via que surt del peu de la C-55 i que arriba fins al recinte de l’antic balneari que actualment es troba en un estat d’abandonament total i ruïnós.