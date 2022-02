Durant el 2021, a Catalunya es va desmantellar, de mitjana, prop de dues plantacions de marihuana al dia, registrant 662 cultius decomissats en total. És gairebé el doble que l'any anterior, quan en van ser 393. Així ho han explicat aquest dijous els Mossos d'Esquadra en el balanç anual sobre la lluita contra la marihuana, on també han exposat la seva preocupació per l'onada de gent que entra a aquest sector delinqüencial per culpa de la precarietat pandèmica.

Ho han argumentat amb una dada: un 53% dels detinguts vinculats amb la marihuana no tenien antecedents penals. La xifra de detinguts totals per aquest delicte puja fins a 1.998, 250 més que al 2020, però la quantitat de droga decomissada baixa: de deu tones a nou.