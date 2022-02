Fem Manresa portarà al ple municipal d’avui una moció de suport i solidaritat amb les 10 encausades per la vaga feminista del 8 de març del 2019, al Bages. En la moció, demanen la seva absolució i també denuncien «la repressió exercida per part dels Mossos d’Esquadra durant tota la jornada de vaga del 2019, creant un clima de violència amb l’objectiu d’atemorir el feminisme organitzat». Les 10 encausades, que compten el grup de suport Hi Érem Totes, seran jutjades dimarts i dimecres que ve a Manresa.