Gairebé tots els veïns del bloc de pisos de Solsona que va patir un incendi durant la matinada del passat 23 de gener ja poden tornar a les seves cases. Només els propietaris de tres pisos encara no ho poden fer ja que els seus domicilis encara tenen cert risc que fa que encara no siguin habitables.

El tècnic responsable de les obres d’apuntalament i consolidació ja va entregar l’informe de final d’obra a l’Ajuntament. Un cop finalitzats aquests treballs, el consistori va fer arribar notificació a la comunitat de propietaris perquè avisin als residents que ja poden tornar a casa. En el cas dels llogaters, són els propietaris els que han de decidir si poden tornar a casa o no, ja que els pisos estan tal com van quedar després de l’incendi que va afectar, sobretot, a una façana del bloc de pisos. De fet, els únics tres habitatges que encara estan buits són el de l’origen de l’incendi, i els que estan situats a sobre i a sota del mateix.

L’incendi va provocar l’evacuació de 100 persones, 21 del bloc incendiat i la resta de tres blocs de pisos contigus. El centenar de persones van ser evacuades perquè l’incendi havia generat una esquerda a l’edifici que en comprometia l’estabilitat. Uns dies després, el 31 de gener, els veïns dels blocs contigus ja van poder tornr a casa i ara el bloc afectat ja s’ha apuntalat i consolidat.

«Acabem de tornar d’allà i estem espantats», va explicar ahir a Regió7 Hicham Bensaga, un dels veïns del bloc incendiat. Bensaga ahir va anar a netejar una mica dins el pis però va assegurar que la família encara té por d’entrar-hi. «En principi no hi ha perill però penses que petarà qualsevol cosa», assegura el solsoní que detalla que el pis està «tal com va quedar» després de l’incendi, amb les marques provocades pel fum del foc. Aquesta sensació d’intranquil·litat ha fet que la família hagi decidit traslladar-se. «Nosaltres hem decidit canviar de pis. D’aquí una setmana ja ens traslladarem», explica Bensaga que diu que, pel que ha pogut saber, tornaran com a mínim 2 o 3 famílies.

La realització de les obres de consolidació de l’estructura també ha comportat bones notícies pels establiments que es van veure afectats per les conseqüències de l’incendi. Van haver de tancar cinc establiments: Ibercaja, el bar Cal Jan, l’administració de loteria La Vinya Boja, el supermercat Clarel i la joieria Vicenç Jané.

Ibercaja, Cal Jan i Vicenç Jané van obrir fa uns dies i ahir ja van posar-se en funcionament la resta d’establiments afectats per l’incendi: La Vinya Boja i Clarel. «No podíem entrar i hem tingut bastants problemes», explica la treballadora de l’administració de loteries, Carme Angrill. «El que vam fer va ser agafar els números que teníem abonats dels clients que sabíem que els agafaven cada setmana per entregar-los encara que l’administració estigués tancada», apunta Angrill. Per la resta de gestions els clients van haver d’anar fins a l’administració més propera, que és la situada a Oliana (Alt Urgell). «Hi ha hagut gent que s’ha quedat sense números, ha estat una llàstima», lamenta Angrill.

Després de setmanes d’incògnites, sembla que es comença a aclarir el futur pels veïns afectats per l’incendi al número 10 de la plaça del Camp de Solsona. Només falta fer les reformes corresponents als habitatges més afectats perquè tots els veïns puguin recuperar la normalitat que tenien fa només dos mesos.