El sacerdot Josep Maria A.M., arrestat dijous 10 de febrer pels Mossos d’Esquadra per exhibicionisme i per pagar a menors d’edat perquè accedissin a fer pràctiques sexuals davant la seva presència, va ser també investigat per la policia catalana per fets similars el 2010, quan estava al capdavant de la parròquia berguedana de Montmajor, segons publica aquest divendres El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7.

En aquella ocasió, el capellà Josep Maria A.M. va ser acusat d’excedir-se amb el fill d’una família d’origen romanès que residia en aquesta població de menys de mil habitants, perquè accedís a les seves peticions de caràcter sexual. El religiós té actualment 74 anys i en fa uns 10 que va arribar a la parròquia de Santa Maria de Castelldefels, poc després de la investigació dels Mossos a Montmajor.