La policia local de Martorell rep una trucada a les onze del matí. S'està produint una discussió en un domicili de la plaça Joan Serrats. Davant l'avís, s'activa una patrulla i, en arribar a l'habitatge, els agents hi troben una dona morta i un home de 52 anys, la seva parella sentimental, ferit.

L'home, de nacionalitat espanyola i veí del municipi, presentava taques que semblaven de sang i s’ha procedit a traslladar-lo a Urgències de l’Hospital de Martorell.

Posteriorment, els Mossos d'Esquadra han detingut el sospitós com a presumpte autor, segons ha informat la policia catalana que està tractant els fets com un cas de violència masclista.

Després de rebre la notícia, l’Ajuntament de Martorell ha condemnat el presumpte assassinat de la veïna del municipi. "El bon servei de la Policia Local de Martorell ha permès la ràpida descoberta i la detenció del presumpte homicida" han comunicat a través del perfil de Twitter del consistori on afegeixen que ara resten a l'espera dels resultats de la investigació dels fets.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha traslladat a través del seu compte de Twitter el condol a familiars i amics: "No descansarem fins a erradicar la violència masclista de tot arreu".

Presumpte feminicidi a Martorell. No descansarem fins erradicar la violència masclista de tot arreu. El més sentit condol a família i amics. https://t.co/zadhyV9WfE — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) 19 de febrero de 2022

A banda dels representants polítics, CCOO també ha volgut condemnar els fets en un comunicat on han explicat que "CCOO se suma a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista com una qüestió d'Estat i destaca el compromís ferm en cooperar en la construcció d'una societat en la qual les dones puguin viure lliures de qualsevol de les violències."

El jutjat d'instrucció número 1 de Martorell, en funcions de guàrdia, ha obert una causa per aquests fets, tot i que de la investigació se'n farà càrrec el jutjat de violència contra la dona, segons ha informat el TSJC. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra han obert diligències per esclarir les circumstàncies dels fets. En aquests moments, la investigació està oberta i sota secret d'actuacions.