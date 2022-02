El telèfon contra la violència de gènere de la Generalitat de Catalunya va atendre, durant el 2021, un total de 381 trucades procedents de les comarques centrals. Amb aquesta xifra, el telèfon gairebé iguala el màxim del 2020 quan va fer un total de 385 atencions. Les dades del 2021 i del 2020 són les més elevades des del del 2017, que és l’any des que hi dades públiques de les atencions que ha fet aquest servei.

De fet, el 2020, la situació de confinament derivada de la pandèmia va fer disparar les trucades al telèfon, que van ser un total de 385, gairebé un centenar més que les registrades l’any anterior (288). Les dades, de l’Institut Català de la Dona, inclouen les diferents comarques de l’àmbit de Regió7 sense el Baix Llobregat Nord, ja que estan comarcalitzades sense desglossar per municipis.

El telèfon 900 900 120 és un número gratuït que tenen les víctimes de violència masclista o el seu entorn per demanar ajuda i assessorament. L’alt nombre de trucades al telèfon d’ajuda això mostra com aquesta xacra segueix ben present i encara, hi ha una bona part dels casos de maltractaments que es desconeix.

Un cop les víctimes contacten amb aquest telèfon, poden ser derivades a diferents serveis, en funció de l’atenció que requereixen. Així, es fan derivacions a serveis d’atenció a la dona, de seguretat, judicials, sanitaris o fins i tot d’altres, en els casos que és necessari. També hi ha trucades que acaben sense que es faci cap derivació, un cop s’ha fet l’atenció telefònica.

Violència psicològica

La violència psicològica és la que va motivar un nombre més elevat de trucades. En aquest sentit, de les 381 fetes del conjunt de les comarques centrals, en 352 hi va haver aquest tipus de violència, sense que aquest fet exclogui que n’hi hagi d’altres en una mateixa trucada, sent la més nombrosa a totes les comarques. El segon tipus de violència més estesa és la física, present en 137 de les comunicacions.

En les dades per comarques, des del Bages es van realitzar un total de 178 trucades, que són les mateixes que l’any anterior i d’aquesta manera es mantenen en el seu màxim històric des del 2017. Pel que fa a tipus de violència en 165 atencions hi havia violència psicològica i només en 13 no s’hi va detectar aquest tipus de violència de gènere. Pel que fa a violència física se’n va detectar en 59 casos i en 10 hi havia violència econòmica. Finalment, pel que fa a violències sexuals, des d’aquesta línia telefònica només se’n van atendre tres casos.

La segona comarca amb més atencions va ser l’Anoia amb un total de 139. Es tracta de tres menys que el 2020, però igualment és una xifra molt superior a les dels any anterior com el 2019 (123) o el 2018 (97). En aquest cas, la violència psicològica va ser present en gairebé tots els casos, amb un total de 134. Pel que fa a la violència física se’n va detectar en 48 trucades, mentre que de violència econòmica, el telèfon en va atendre 20 casos. Finalment, set de les trucades van ser per casos de violència sexual.

El Berguedà, amb 28 trucades va batre el seu rècord, enfront de les 21 del 2020, xifra similar a les dels anys anteriors. D’aquestes atencions, en 26 es va detectar l’existència de violència psicològica, en 9 de física i es van fer dues trucades per violència econòmica, les mateixes que per violència de tipus sexual.

Des del Moianès es van fer un total de 9 trucades, tres menys que l’anterior. D’aquestes, en set casos hi havia violència psicològica, en sis física i en un econòmica. En canvi no hi haver cap comunicació per violència sexual.

A la Cerdanya es van fer 8 trucades al 900 900 120. Són menys de la meitat que el 2020 i suposa un retorn al nivells prepandèmia. En set de les comunicacions hi havia violència psicològica, en quatre n’hi havia de física, en un cas d’econòmica i també en una violència sexual.

Des del Solsonès es van fer cinc trucades i en totes hi havia violència psicològica, en quatre de les quals també hi va haver violència física. En canvi, en cap hi va haver violència econòmica ni sexual.

Finalment, a l’Alt Urgell es van fer 14 trucades a aquest servei. En 13 hi havia violència de caire psicològic i en set n’hi havia de física. També es va fer una atenció per violència econòmica i cap per violència sexual.