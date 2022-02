L'AP-7 ha estat l'escenari aquest diumenge de sengles accidents de trànsit que han provocat més de 10 quilòmetres de retencions en diferents punts d'aquesta autopista. El primer accident ha tingut lloc a la Roca del Vallès, on una topada múltiple entre quatre turismes ha obligat a tallar dos carrils de circulació cap al sud i ha generat fins a 26 quilòmetres de cua, fins a Sant Celoni. El Servei Català de Trànsit ha recomanat desviar-se cap a les carreteres C-60 i C-32 per esquivar l'embús. Més a l'oest, a Castellví de Rosanes (Baix Llobregat), un altre accident en sentit nord ha desembocat en 10 quilòmetres de congestió. Trànsit proposa la C-32 com a via alternativa.