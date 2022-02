Manresa és el tercer gran municipi de la Catalunya Central on més han crescut els delictes en els darrers dos anys, segons el balanç de criminalitat que ha fet públic el Ministeri de l'Interior. Els homicidis i assassinats són els fets delictius que han tingut l'increment més significatiu a la capital bagenca. Entre el 2020 i el 2022, els crims a la ciutat han augmentat un 16%.

L'increment més elevat s'ha produït a Vic, que es converteix en la capital de la regió central de més de 20.000 habitants on més ha augmentat la delinqüència. Els altres grans municipis de la demarcació on creixen els delictes són Manlleu (35,1%), Manresa (16%) i Igualada (2,3%).

La capital de la comarca de l'Anoia és la ciutat de la Catalunya Central on més creixen els delictes sexuals. En concret, el 2021 va haver-hi 24 delictes contra la llibertat i intimitat sexual (6 per agressió sexual amb penetració i 18 per altres delictes contra la llibertat sexual). El 2020, en canvi, va haver-hi 6 delictes d'aquesta tipologia. Es dona el cas que per la celebració de Tots Sants del 2021 va tenir lloc a Igualada la violació d'una menor a la sortida d'una discoteca. De moment, la investigació segueix oberta i no hi ha cap detingut.

La comparativa de criminalitat feta pública pel Ministeri de l'Interior amb informació de totes les policies de l'Estat està distorsionada perquè l'any de partida va estar marcat pel confinament estricte. Els delictes a Manresa, Manlleu i Vic es troben per sobre de la mitjana de Catalunya, on en global els fets delictius van incrementar un 10,6%.