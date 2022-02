Un vehicle ha cremat totalment aquesta matinada de dilluns a l'aparcament de l'antiga discoteca Pont Aeri de Manresa. Segons fonts de Bombers, una dotació s'ha encarregat d'extingir el foc que s'ha iniciat a les 00:20 hores. Al cap de mitja hora, l'incendi ha quedat totalment apagat.

A l'interior del cotxe no s'hi trobava cap persona i, per tant, no s'ha hagut de lamentar cap ferit.