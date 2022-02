Dos agents de la Policia Local d’Esplugues de Llobregat van salvar la vida el passat 4 de febrer de la Martina, una nena de 14 mesos que s’estava ofegant al carrer. Alertats pels crits dels pares de la petita en veure que no respirava, els policies, en comprovar que la nena estava inconscient, li van practicar immediatament la maniobra de Heimlich fins que va tornar a respirar. Mentre no arribava l’ambulància del SEM, els agents van rebre l’ajuda d’un metge i d’una auxiliar d’infermeria fora de servei. La petita va ser traslladada d’urgència a l’Hospital Sant Joan de Déu on es va recuperar totalment.

La mare i el pare van explicar que la seva filla feia uns dies que tenia febre i es dirigien a l'Hospital Clínica Diagonal quan la mare es va adonar que la seva filla no es movia. La setmana passada, la família va visitar la comissaria de la Policia Local d'Esplugues per agrair en persona als agents la seva actuació, que segons els metges que van atendre la nena va ser vital perquè sobrevisqués.



👮🏻‍♂️Els agents van ser requerits al carrer i van comprovar que la petita estava inconscient i no respirava.



