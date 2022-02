Els Bombers treballen en l'extinció d'un gran incendi forestal a Roses que empès per la tramuntana segueix molt actiu. A lloc hi ha 40 dotacions terrestres i esperen que es faci de dia perquè hi puguin actuar els mitjans aeris. De moment, a les vuit del matí, no s'han pogut enlairar.

Relacionades Un incendi crema una hectàrea de vegetació a Lles de Cerdanya