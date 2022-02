El judici a les 10 activistes pels fets de la vaga del 8 de març del 2019 ha quedat ajornat. La vista oral estava prevista per aquest dimarts i dimecres al matí però tres de les encausades no han pogut ser citades. Donada la seva absència, la jutgessa del jutjat penal 1 de Manresa ha decidit ajornar el judici fins al 6,7 i 8 de setembre. A l'hora de decretar l'ajornament de la vista la jutgessa ha detallat que les citacions a les tres encausades que finalment no l'han rebut, s'havia intentat primer a través del jutjat de pau dels seus municipis, després a través de la policia local i finalment, divendres es va dictar una ordre de cerca que va resultar infructuosa.

Suport a les portes dels jutjats

Durant el matí d’aquest dimarts, un mig centenar de persones s'han concentrat a l'entrada dels jutjats en suport a les encausades. Tot i que hi havia previstes diverses activitats, en anunciar-se l'ajornament del judici, han quedat suspeses. Tampoc es portaran a terme les activitats previstes per aquest dimecres. Entre les accions previstes hi havia un esmorzar popular, que si que s'ha fet, i altres accions com un cartell de pancartes pel 8M d’aquest 2022, un concert, diversos parlaments i finalment un vermut que finalment no s'han realitzat.

19 anys i mig de presó

Les activistes s’enfronten a una petició de la fiscalia d’una pena global de 19 anys i mig de presó i gairebé 23.000 euros de multa mentre que la defensa en demana la lliure absolució. El 9 de novembre hi havia convocada una vista de conciliació, però no es va entrar en negociacions, ja que l’únic possibilitat que contempla la defensa és l’absolució. El grup de suport a les encausades Hi Érem Totes considera que acceptar una condemna «feia acceptar que exercir el dret a vaga i denunciar algunes de les empreses i institucions que perpetuen la subordinació de les dones mereix un càstig».

Només acusa la fiscalia

La fiscalia és l’única acusació en el cas. Els fets pels quals el fiscal acusa les 10 activistes es remunten a la vaga feminista del 8 de març del 2019. Aquell dia, segons l’escrit d’acusació, cap a dos quarts de sis del matí, tres de les acusades juntament amb «un nombrós grup de persones no identificades» presumptament van tallar el trànsit a la carretera BV-4511, a Santpedor, on van col·locar palets i pneumàtics que van cremar, per tal d’impedir l’accés a l’empresa RMT Logístics. L’actuació va requerir l’acció dels bombers i va causar un perjudici valorat en 248,31 euros. L’empresa RMT Logístics no reclama cap indemnització. El fiscal qualifica aquests fets de desordres públics i demana 18 mesos de presó per a cadascuna de les tres acusades. També que indemnitzin la Generalitat amb els 248,31 euros pels danys causats.

Per uns altres fets, però inclosos a la mateixa causa i que haurien tingut lloc el mateix 8 de març. Segons la fiscalia, en aquest cas quatre de les acusades, cap de les quals pels fets de Santpedor, juntament amb un nombrós grup de persones no identificades, haurien fet diverses pintades a l’exterior de l’edifici de la FUB. A més, diu el fiscal, un de les acusades portava un altaveu i una altra un micròfon i van cridar diverses consignes contra la policia «animant a la resta de persones a mostrar una actitud de violència». Tot seguit es van dirigir al Mercadona de l’avinguda Universitària on haurien increpat el personal i tirat a terra unes 50 caixes de maduixes. Els danys provocats al supermercat estan valorats en 157,17 euros i els de la FUB#en 2.282,64, encara que ni Mercadona ni la FUB reclamen indemnització. El fiscal considera els fets com un delicte de desordres públics i un altre de danys. Demana per a cadascuna de les quatre acusades 18 mesos de presó i 3.240 euros de multa.

El darrer dels incidents s’hauria produït al vespre, en el marc d’una manifestació a Manresa que va aplegar més de 5.000 persones. Segons la fiscalia, cinc persones encaputxades van llançar pots de fum, ous, pintura i llaunes contra els Mossos d’Esquadra que protegien la comissaria de la Policia Nacional, els cotxes i la façana de l’edifici. La policia n’hauria identificat tres -cap de les quals està acusada pels incidents del matí- a les quals la fiscalia acusa de desordres, atemptat contra els agents i danys. Demana per a cadascuna tres anys de presó una multa de 3.240 euros. També, en concepte de responsabilitat civil, 359,97 euros pels desperfectes causats en l’uniforme d’un dels mossos.