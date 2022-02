El jutjat d'instrucció 5 de Martorell ha enviat a presó l'home detingut dissabte per la mort de la seva dona al mateix municipi de Martorell. El magistrat ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per l'acusat en una causa que està obert per un delicte d'homicidi i que ha estat declarada com a secreta. En la seva compareixença davant del jutge, l'home es va acollir al dret a no declarar.

Els fets van passar dissabte al matí, i alertats per uns veïns, la policia local va trobar un home amb actitud sospitosa i taques de sang en un aparcament de Martorell. La seva explicació, que havia estat ferit en una baralla en una discoteca, segons va detallar l'alcalde de Martorell Xavier Fonollosa, va fer sospitar els agents, que per una banda van acompanyar l'home a l'hospital i per l'altra, van anar fins al seu domicili on van trobar la seva parella morta. Davant d'aquests fets van procedir a detenir l'home, que ara ha ingressat a presó.