El detingut dissabte passat al matí pel presumpte feminicidi de Martorell previsiblement passarà avui a disposició judicial, segons van explicar fonts dels Mossos d’Esquadra.

L’home va ser detingut dissabte al matí. Segons va explicar l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, durant el minut de silenci convocat dissabte, uns veïns van trucar a la Policia Local per alertar de la presència d'un home en actitud sospitosa en un aparcament.

Quan els agents es van personar al lloc, segons l'alcalde, van comprovar que l'home tenia una ferida, taques de sang i que estava molt desorientat. Preguntat per l'origen de les taques i la ferida, els va respondre que havia tingut una baralla en una discoteca. L’actitud de l’home i el seu estat van portar als agents «a gairebé forçar-lo» per ser traslladat a l’hospital, per a una revisió mèdica. Els agents, però, van sospitar alguna cosa i van anar a l’habitatge de l’home on van trobar la dona sense vida i a ell se’l va arrestar.