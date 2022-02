Les associacions de Protecció Civil de Castellbell i el Vilar, Puig-reig, Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet són les quatre de la Catalunya Central que s’han beneficiat de les subvencions de fins a 5.000 euros del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la compra de nou material. Aquestes subvencions són les primeres que ha convocat la Generalitat en una dècada per a Protecció Civil i en total s’han lliurat 77.023,91 euros a 23 municipis que compten amb associació de voluntariat de protecció civil. Les ajudes econòmiques estan destinades a l’adquisició de material per adequar centres d’acollida de persones afectades en emergències, com veles, equips de climatització, il·luminació, llits o megafonia, entre d’altres.