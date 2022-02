L’Ajuntament de Súria està habilitant una franja de seguretat contra incendis forestals a l’entorn d’espais habitats dels municipis, segons ha informat el mateix consistori. L’objectiu d’aquesta actuació, iniciada el passat mes d’octubre, és habilitar un espai sense arbres amb l’objectiu d’impedir o alentir l’arribada del foc, i evitar també que hi hagi danys a persones o béns materials.

El consistori recorda que disposar d’aquesta franja és una obligació legal dels ajuntaments i que la seva execució compta amb la supervisió d’una direcció d’obra externa formada per enginyers forestals que vetllen pel seu correcte desenvolupament i forma part del Pla de Prevenció d’Incendis de les Urbanitzacions redactat per la diputació i aprovat per la junta de govern local.