El judici a deu activistes feministes acusades per diversos fets durant la vaga del 8 de març del 2019 previst per avui podria suspendre’s ja que tres d’elles no han recollit la citació judicial per a la vista oral. Al no recollir la citació judicial, les activistes creuen que podrien ser detingudes per assegurar la seva presència al judici, cosa que, almenys fins ahir al vespre, no havia passat.

Les activistes s’enfronten a una petició de la fiscalia d’una pena global de 19 anys i mig de presó i gairebé 23.000 euros de multa mentre que la defensa en demana la lliure absolució. Els fets denunciats van causar danys per un valor total de 2.700 euros que ningú no reclama.

El 9 de novembre hi havia convocada una vista de conciliació però no es va entrar en negociacions ja que l’únic possibilitat que contempla la defensa és l’absolució. El grup de suport a les encausades Hi Érem Totes considera que acceptar una condemna «feia acceptar que exercir el dret a vaga i denunciar algunes de les empreses i institucions que perpetuen la subordinació de les dones mereix un càstig».

Només acusa la fiscalia

La fiscalia és l’única acusació en el cas. Els fets pels quals el fiscal acusa les 10 activistes es remunten a la vaga feminista del 8 de març del 2019. Aquell dia, segons l’escrit d’acusació, cap a dos quarts de sis del matí, tres de les acusades juntament amb «un nombrós grup de persones no identificades» presumptament van tallar el trànsit a la carretera BV-4511, a Santpedor, on van col·locar palets i pneumàtics que van cremar, per tal d’impedir l’accés a l’empresa RMT Logístics. L’actuació va requerir l’acció dels bombers i va causar un perjudici valorat en 248,31 euros. L’empresa RMT Logístics no reclama cap indemnització. El fiscal qualifica aquests fets de desordres públics i demana 18 mesos per a cadascuna de les tres acusades. També que indemnitzin la Generalitat amb els 248,31 euros pels danys causats.

En la causa hi ha uns altres fets que haurien tingut lloc el 8 de març. Segons la fiscalia, quatre de les acusades, cap de les quals pels fets de Santpedor, juntament amb un nombrós grup de persones no identificades, haurien fet diverses pintades a l’exterior de l’edifici de la FUB. A més, diu el fiscal, un de les acusades portava un altaveu i una altra un micròfon i van cridar diverses consignes contra la policia «animant a la resta de persones a mostrar una actitud de violència». Tot seguit es van dirigir al Mercadona de l’avinguda Universitària on haurien increpat el personal i tirat al terra unes 50 caixes de maduixes. Els danys provocats al supermercat estan valorats en 157,17 euros i els de la FUB en 2.282,64, que ni FUB ni Mercadona no reclamen. El fiscal considera els fets com un delicte de desordres públics i un altre de danys. Demana per a cadascuna de les quatre acusades 18 mesos de presó i 3.240 euros de multa.

El darrer dels incidents s’hauria produït al vespre, en el marc d’una manifestació a Manresa que va aplegar més de 5.000 persones. Segons la fiscalia, cinc persones encaputxades van llançar pots de fum, ous, pintura i llaunes contra els Mossos d’Esquadra que protegien la comissaria de la Policia Nacional, els cotxes i la façana de l’edifici. La policia n’hauria identificat tres -cap de les quals està acusada pels incidents del matí- a les quals la fiscalia acusa de desordres, atemptat contra els agents i danys. Demana per a cadascuna tres anys de presó i una multa de 3.240 euros. També, en concepte de responsabilitat civil, 359,97 euros pels desperfectes causats en l’uniforme d’un dels mossos.

Avui i demà, concentració de suport als jutjats

Per avui i demà el grup de suport Hi érem totes ha convocat diversos actes davant dels jutjats de Manresa. Els dos dies, a partir de 2/4 de 10, hi haurà un esmorzar popular. També es faran altres actes com parlaments, concerts, un taller de pancartes 8M del 2022, un mural per l’absolució i un vermut, que en el cas de demà serà musical, clourà els actes de suport d’aquests dos dies.